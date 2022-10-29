بوريل يعد رئيس الوزراء العراقى الجديد بدعم الاتحاد الأوروبى

وكالات

هنأ رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السودانى على توليه منصبه، ووعده بالدعم في تنفيذ الإصلاحات المعلنة، في مكافحة الفساد.

وقال بوريل في بيان مكتوب: "هذا يوم جيد للعراق وللعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ويشكل خطوة مهمة نحو ضمان الأمن والاستقرار والازدهار. وأضاف، "يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعاون وثيق مع رئيس الوزراء وحكومته، وسيدعم تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن ومكافحة الفساد".

وأعرب بوريل عن استعداد الاتحاد الأوروبي لاستضافة اجتماع لمجلس التعاون العراقي ــــ الأوروبي في المستقبل القريب.

وصوت أعضاء البرلمان العراقي الخميس، بأغلبية لصالح منح الثقة لمجلس الوزراء بقيادة السوداني.

ويتضمن برنامج حكومة السوداني إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون عام ، وتسوية النزاعات بين السلطات الاتحادية ومنطقة الحكم الذاتي الكردية ومجموعة واسعة من الإصلاحات في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.