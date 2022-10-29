بتعانى من صداع مستمر.. إليك الأسباب الأكثر شيوعًا أبرزها الجيوب الأنفية

كتبت ميرفت رشاد

يعاني معظم الناس من الصداع في مرحلة أو أخرى طوال حياتهم، الألم في الرأس أو الوجه هو العلامة الأساسية للصداع، يأتي بأشكال مختلفة، والصداع الناتج عن التوتر هو الأكثر انتشارًا، في حين أن غالبية الصداع غير ضار، وإليك بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لتكرار الصداع.

هده الأسباب الأكثر شيوعًا لنوبات الصداع المتكررة 1. التهاب الجيوب الأنفية لديك ألم حاد ومستمر في خديك أو جبهتك أو في الجزء العلوي من أنفك عندما يكون لديك صداع الجيوب الأنفية، تتطور عندما تلتهب الجيوب أو تجاويف رأسك، غالبًا ما يتعايش الألم مع أعراض الجيوب الأنفية الأخرى مثل سيلان الأنف وامتلاء الأذن والحمى وتورم الوجه، على عكس الإفرازات الواضحة التي تحدث أثناء الصداع العنقودي أو الصداع النصفي، يحدث صداع الجيوب الأنفية الحقيقي بسبب التهاب الجيوب الأنفية ، وبالتالي فإن المخاط الذي يخرج من أنفك سيكون أصفر أو أخضر.



2. الجفاف يصاب جسمك بالجفاف عندما لا يتلقى السوائل التي يحتاجها، يمكن أن يكون لديك صداع من الجفاف، يعد الدوخة والعطش الشديد وجفاف الفم من بين أعراض الجفاف الأخرى التي تتواجد في كثير من الأحيان مع ألم الصداع، وشرب الماء والحصول على قسط من الراحة وتناول المسكنات ، يختفي الألم بشكل طبيعي.



3. ممارسة الرياضة تتطلب عضلات فروة الرأس والرقبة المزيد من الدم عندما تتحرك ، تتضخم الأوعية الدموية، يترتب على ذلك صداع نابض على جانبي رأسك ، وقد يستمر لمدة تصل إلى 48 ساعة، سواء كنت تمارس الرياضة فعادة ما يحدث ذلك أثناء أو بعد ذلك مباشرة.

4. الجوع عندما تشعر بالجوع ، يكون لديك هذا النوع من الصداع، فترات الامتداد الطويلة بين الوجبات تزيد من خطر المعاناة من صداع الجوع، قد تحدث أيضًا إذا كنت لا تأكل ما يكفي، عندما تكون جائعًا ، فإن الصداع هو أحد أعراض أنك بحاجة إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

5. الإفراط في استخدام الأدوية

يؤدي الإفراط في تناول الأدوية إلى حدوث حلقة مفرغة من الصداع عند حدوثها ، تستخدم المزيد والمزيد من المسكنات للتخلص منها، ومن ثم تصاب بالمزيد من الصداع.