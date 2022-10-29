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اليوم.. اتحاد الصناعات ينظم المعرض الدولى للصناعة بمناسبة مرور 100 سنة على تدشينه

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:00 ص
اليوم.. اتحاد الصناعات ينظم المعرض الدولى للصناعة بمناسبة مرور 100 سنة على تدشينه رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي
كتب إسلام سعيد

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ينتظم اتحاد الصناعات المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسينعقد الملتقى في الفترة من (29-31 أكتوبر 2022).
 
ويشمل المعرض عدد من الأجنحة الضخمة لعدد من الصناعات المختلفة على رأسها قطاع الصناعات الهندسية وصناعة الآلات والمعدات والماكينات والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وغيرها.
 
وكان رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى، استعرض أبرز التحديات التي تواجه الصناعة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي.
 
وأشار السويدى إلى ضرورة دعم الصادرات من خلال رد الأعباء، مطالبا بتفعيل قانون 5 لأفضيلة المنتج المحلي، وإزالة التحديات أمام المصنعين عند تخصيص الأراضى وتسهيل الإجراءات لدى هيئة التنمية الصناعية.
 
 

اتحاد الصناعات

الصناعة

الصناعة الوطنية

تأسيس اتحاد الصناعات



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