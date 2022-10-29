اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أكتوبر 2022 02:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. إطلاق أولى فعاليات مبادرة "عام دراسى دون تسرب وعنف" بمدارس الإسكندرية

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:00 ص
اليوم.. إطلاق أولى فعاليات مبادرة "عام دراسى دون تسرب وعنف" بمدارس الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق اليوم السبت، أولى فعاليات مبادرة (عام دراسى دون تسرب _ دون عنف) بمدارس الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

 

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن المبادرة تأتى استكمالا للدور الرائد الذى تقوم به المحافظة فى مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر، مؤكدًا حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التى يتعرضون لها، وذلك فى ضوء توجيهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

 

من جانبها، قالت أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، إن المبادرة يتم تنفيذها على عدة مراحل لتمتد حتى يناير 2023، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها السبت القادم بتدريب عدد من أخصائى نفسى والاجتماعى من إدارات التربية والتعليم بهدف أعداد الكوادر اللازمة، ثم يتخللها إقامة العديد من الندوات التوعوية سواء ندوات تخاطب الطلاب والمدرسين داخل المدارس أو ندوات تخاطب أولياء الأمور.


الاسكندرية

مدارس الاسكندرية

التسرب من التعليم

العنف فى المدارس



الموضوعات المتعلقة

قوافل الخير تصل إلى القرى البعيدة والمناطق النائية.. مبادرات لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. ومسئولة القوافل: هدفنا دعم المواطنين بالقرى وتوفير لهم الخدمات.. والكشف على 2377 حالة فى التخصصات الطبية المختلفة.. صور

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:48 ص

1500 طالب بجامعة الإسكندرية فى ماراثون رياضى ضمن فعاليات ملتقى التغيرات المناخية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:43 ص

افتتاح 3 معامل للقياسات البيئية بميناء الإسكندرية الأولى من نوعها فى موانئ مصر

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:35 ص

محافظ الإسكندرية: زراعة 3879 شجرة بالأحياء خلال أسبوعين

الخميس، 27 أكتوبر 2022 08:33 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة