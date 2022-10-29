اليوم.. إطلاق أولى فعاليات مبادرة "عام دراسى دون تسرب وعنف" بمدارس الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تنطلق اليوم السبت، أولى فعاليات مبادرة (عام دراسى دون تسرب _ دون عنف) بمدارس الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن المبادرة تأتى استكمالا للدور الرائد الذى تقوم به المحافظة فى مجال حماية الأطفال المعرضين للخطر، مؤكدًا حرص المحافظة ودعمها الكامل لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل كثير من المشكلات التى يتعرضون لها، وذلك فى ضوء توجيهات الدولة لتوفير كامل الدعم والرعاية للأطفال المعرضين للخطر.

من جانبها، قالت أمل عادل رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة، إن المبادرة يتم تنفيذها على عدة مراحل لتمتد حتى يناير 2023، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها السبت القادم بتدريب عدد من أخصائى نفسى والاجتماعى من إدارات التربية والتعليم بهدف أعداد الكوادر اللازمة، ثم يتخللها إقامة العديد من الندوات التوعوية سواء ندوات تخاطب الطلاب والمدرسين داخل المدارس أو ندوات تخاطب أولياء الأمور.