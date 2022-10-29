المؤبد لعاطل بتهمة تصنيع والإتجار فى المواد المخدرة ببولاق الدكرور

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بصنع مواد مخدرة والإتجار فيها في بولاق الدكرور، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن المؤبد عن تهمة صنع جواهر مخدرة، وغرامة 100 ألف جنيه، والسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة حيازة جوهر مخدر بغرض الإتجار وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد وعمرو محمد محمد سلامة.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4759 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "محمود.م"، صنع جواهر مخدرة "الأندازول - الميثامفيتامين" بقصد الإتجار وبغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم، أنه حاز وأحرز بقصد الإتجار أقراصًا مخدرة "الترامادول" وجوهر مخدر "الحشيش", في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومة من مصدره السري مفادها قيام المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة مستخدما أدواته ومعداته في صنعها فاستصدر إذن من النيابة العامة وانتقل إلى مسكن المتهم فضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على أكياس بلاستيكية بخا نبات مخدر كما عثر على أكياس بلاستيكية بها مسحوق أبيض اللون وبعض المواد بيضاء وصفراء اللون التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة.