"الكهرباء" تخطط لإنشاء محطات رياح بخليج السويس بقدرة 3 آﻻف ميجاوات

كتبت رحمة رمضان

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تستهدف إنشاء محطات رياح جديدة بمجمع خليج السويس حتى 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.

وقال حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر تنمو بشكل متسارع، حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، والتى بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020، ومنها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

وأوضح حمزة أن الفترة الماضية شهدت استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 9246 من البطاريات وعدد 5843 من مغيرات التيار، مما يشير إلى الدور المتنامى لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.