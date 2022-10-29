اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 12:51 م
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القبض على 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في القاهرة

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:30 م
القبض على 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في القاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض - مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تم ضبط  (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى-  هاتفى محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة وهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

وزارة الداخليه

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