القبض على 3 متهمين بترويج المواد المخدرة في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - سلاح أبيض - مبلغ مالى- هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة وهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.