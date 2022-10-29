اليوم السابع
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القبض على متهم بسرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:12 م
القبض على متهم بسرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه واقعة سرقة السيارة ملكه حال توقفها بمنطقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن العثور على السيارة المُبلغ بسرقتها متوقفة بدائرة قسم شرطة المرج.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة حال توجهه لاستقلال السيارة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية ).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " المفتاح المصطنع"، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة، وإتهمه بالسرقة.

 

 


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