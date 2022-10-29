الفريق أسامة ربيع يتفقد حركة الملاحة.. والقناة تشهد عبور 65 سفينة من الاتجاهين

وحرص رئيس الهيئة على متابعة سير العمل خلال تواجده بمارينا المرشدين بالإسماعيلية، واطمأن على انتظام العمل في كافة المواقع المرتبطة بتنظيم حركة الملاحة، موجها التحية للمرشدين ورجال إدارة التحركات، مشيداً بالجهد الكبير المبذول للحفاظ على ريادة القناة.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم السبت، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة EVER APEX بحمولة كلية 248 ألف طن والمصنفة كأكبر سفينة حاويات في العالم، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات COSCO SHIPPING SOLAR التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 233 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.

وأكد رئيس الهيئة على أن التقارير الملاحية بالقناة تعكس بما لايدع مجالا للشك عدم صحة الأصوات التي شككت في الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وما ترتب عن ذلك من زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى تحقيق شهر أكتوبر الجاري أعلى متوسط عبور يومي بواقع 68 سفينة.

وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2022 ( وفقا لحسابات متوسط العبور اليومي خلال الشهر) تسجل عبور 2117 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1847 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 270 سفينة بنسبة زيادة قدرها 14.6% ، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 126.5 مليون طن مقابل 112.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 14.2 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.6%.

وأضاف الفريق ربيع أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر من العام الميلادي 2022 تسجل 703.4 مليون دولار ( وفقا لحسابات متوسط العائد اليومي خلال الشهر) مقابل 552.9 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي بفارق 150.5 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 27.2%.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة كانت قد سجلت خلال الشهر الجاري، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة أعلى معدل عبور يومي وأكبر حمولة صافية يومية للسفن العابرة في تاريخ القناة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر حيث عبرت في ذلك اليوم 90سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 6.2 مليون طن، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.