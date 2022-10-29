العثور على طفل حديث الولادة فى المقابر بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عثر عدد من أهالى قرية غيتة التابعة لمركز بلبيس فى الشرقية، اليوم السبت، على طفل رضيع فى مقابر القرية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية فى مديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بعثور عدد من أهالى قرية غيتة التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، على طفل رضيع حديث الولادة فى مقابر القرية.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على الطفل بكامل ملابسه، وتبين ارتداء الطفل أسورة طبية مدون عليها اسم ياسين مجدى - ولد، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم فى مركز شرطة بلبيس، أخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها وفحص كاميرات المراقبة الموجودة فى المنطقة لكشف غموض الواقعة.