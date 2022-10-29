الصحة العالمية: وفاة 63 ألفا عام 2019 بسبب لدغات الأفاعى.. والهند تسجل أعلى معدلات

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد لها، عن أن الحصيلة العالمية للدغ الثعابين القاتلة، أو لدغات الأفاعي مسئولة عن 63 ألف حالة وفاة كل عام - مع حدوث 80% من الهجمات في الهند، حسب الدراسة.



لدغات الافاعى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، تقدر دراسة أن أكثر من 63 ألف شخص ماتوا بسبب لدغة الأفاعي في عام 2019، كانت الغالبية في جنوب آسيا، حيث سجلت الهند أعلى معدل وفيات.

وقالت الصحيفة: يُعتقد أن هذا يرجع إلى نقص التعليم وعدم توافر العلاج، ومع ذلك، فقد انخفض معدل الوفيات العالمي بنسبة 36 % منذ عام 1990، موضحة، إنه لقد كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 63 ألف شخص ماتوا بسبب لدغات الأفاعي في عام 2019 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقص توافر الترياق في المناطق الريفية، تم تسجيل الغالبية العظمى (51000) من هذه الوفيات في الهند، بينما كان اثنان فقط في أستراليا.

يقول باحثون من جامعة جيمس كوك في كوينزلاند، بناءً على النتائج، إنهم لا يعتقدون أن هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في خفض عدد الوفيات الناجمة عن لدغات الأفاعي إلى النصف بحلول عام 2030 سيتم تحقيقه.

قال البروفيسور ريتشارد فرانكلين، الذي قاد الدراسة، يجب أن تقترن التدخلات لتأمين توصيل مضاد للسم بسرعة أكبر باستراتيجيات وقائية مثل زيادة التعليم وتعزيز النظام الصحي في المناطق الريفية، مضيفا، إن تأمين الوصول إلى مضادات السموم في الوقت المناسب عبر المناطق الريفية في العالم من شأنه أن ينقذ آلاف الأرواح، وينبغي إعطاء الأولوية للاستثمار الأكبر في ابتكار وتوسيع نطاق هذه التدخلات لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية المتعلقة بأمراض المناطق المدارية التي تم إهمالها وتسممها".

وأوضح، لقد كشفت النتائج أن غالبية الوفيات الناجمة عن سم الثعابين حدثت في جنوب آسيا - المنطقة الممتدة من أفغانستان إلى سريلانكا، بما في ذلك باكستان والهند وبنجلاديش، في الهند على وجه التحديد، تم حساب معدل الوفيات بأربع وفيات بسبب لدغات الأفاعي لكل 100 ألف شخص - أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 0.8.

وأضاف، أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء جاءت في المرتبة الثانية، حيث سجلت نيجيريا أكبر عدد من الوفيات بلغ 1460، يُعتقد أن هذا ناتج عن نقص توافر مضادات السموم في المناطق الريفية، فضلاً عن علاجات المضاعفات الأخرى التي تنجم عن لدغات الأفاعي.

قال البروفيسور فرانكلين، إنه بعد حدوث لدغة الأفاعي السامة، يزداد احتمال الوفاة إذا لم يتم إعطاء مضاد السم في غضون 6 ساعات.

وأكد، ومع ذلك، في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يبحث الكثيرون عن معالجين تقليديين أو يذهبون إلى العيادات ذات التعليم غير الكافي حول كيفية علاج تسمم لدغات الأفاعي أو التي تفتقر إلى مضادات السموم لإدارة العلاج المنقذ للحياة".

وأشار، إلى أن الضحايا الذين يصلون إلى المستشفى غالبًا ما يصلون إلى المستشفى متأخرين، كما يحتاجون الى اسعافات ضرورية قد لا تتوافر في هذه المنشآت، حيث يحتاجون إلى الغسيل الكلى، وأجهزة التنفس الصناعي، وعمليات نقل الدم، وهي ضرورية للتعامل مع مضاعفات التسمم.

وأوضح البروفيسور فرانكلين، إنه في الهند، 90 % من لدغات الأفاعي تأتي من 4 أنواع - كريت، أفعى راسل، أفعى المنشار والكوبرا الهندية، توجد مضادات السم لجميع هذه الأنواع، لكن منع الموت من لدغات الأفاعي لا يعتمد فقط على وجود مضاد السم، ولكن أيضًا على انتشاره في المناطق الريفية وقدرة النظام الصحي على توفير الرعاية للضحايا الذين يعانون من مضاعفات ثانوية مثل فشل الجهاز التنفسي السام العصبي، أو إصابة الكلى الحادة التي تتطلب غسيل الكلى.

في حين أن 63 ألف حالة وفاة لا تزال كبيرة، فإن هذا في الواقع يمثل انخفاضًا بنسبة 36 % عن عدد الوفيات في عام 1990، ومع ذلك، يتوقع الباحثون أن عدد الوفيات من المتوقع أن يصل إلى 68000 في عام 2050، بسبب الزيادات السكانية.

وكتب الباحثون في دراستهم: "نتوقع أن يستمر معدل الوفيات في الانخفاض، ولكن ليس بما يكفي لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية"، "يجب إعطاء الأولوية لجمع البيانات المحسنة للمساعدة في استهداف التدخلات وتحسين تقدير العبء ومراقبة التقدم".