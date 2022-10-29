الشرطة الأوكرانية: روسيا تقصف 15 منطقة في دونيتسك بالمدفعية وقذائف الهاون

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أعلنت الشرطة الأوكرانية اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت 15 منطقة في دونيتسك على مدار الساعات الماضية؛ ما أسفرعن وقوع إصابات بين السكان وتدمير منشآت.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الخدمة الصحفية للشرطة القول إن المناطق التي تعرضت للقصف هي أفدييفكا وباخموت وسوليدار وتشاسيف يار ومستوطنات فيليكا نوفوسيلكا وبيفنيشني ونيويورك وقرى كورديوميفكا وأوبتين وسيفيرني وليستوتشكينو وكارليفكا وتونينكي وباخموتسكي ودروزبا.

وأضافت أن القصف أسفر عن تدمير وإلحاق أضرار بخمسة مبان سكنية وروضة أطفال، بينما أثبتت بقايا الانفجارات أن الروس استخدموا المدفعية وقذائف الهاون وجراد وأوراجان ميلرز.

وبحسب الشرطة، فإن القصف المدفعي للقوات الروسية لا يتوقف في اتجاه باخموت حيث أسفرت الهجمات عن مقتل أشخاصًا في كورديوميفكا وبيفنيشن بينما هناك جرحى في باخموت وسوليدار وباخموتسكي، ولم يتم تحديد العدد حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أنه بمساعدة الشرطة، تم إجلاء 321 شخصًا آخر من سكان منطقة دونيتسك خلال يوم أمس. ومنذ بداية الإخلاء الإلزامي، تم إجلاء أكثر من 26800 شخص، من بينهم 4187 طفلًا و 1644 من ذوي الإعاقة، من المنطقة إلى مناطق أكثر أمانًا في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن - في 24 فبراير الماضي - القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.