اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أكتوبر 2022 02:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى المنصورة.. صور

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:04 م
السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى المنصورة.. صور السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق ضخم، نشب في أحد مخازن بيع قطع غيار السيارات في مدينة المنصورة.
 
وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود بلاغ، بنشوب حريق ضخم بأحد مخازن قطع غيار سيارات في منطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة.
 
وتوجهت قوة أمنية برفقة قوات الحماية المدنيه إلي مكان الواقعة محل البلاغ، والسيطرة علي الحريق، والتي تشير التحريات الأولية أن سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي إمتد إلي قطع الغيار الموجودة داخل المخزن، ولا توجد أي خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات (1)
السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات (1)

السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات (2)
السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات (2)

السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات (3)
السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات (3)

السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات (4)
السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات (4)

السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات (5)
السيطرة علي حريق مخزن قطع غيار سيارات (5)

 


نشوب حريق

الحماية المدنية

السيطرة علي حريق

حريق مخزن

عزبة الشال

المنصورة

حريق مخزن قطع غيار

قطع غيار سيارات

ماس كهربائي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة