السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى المنصورة.. صور

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق ضخم، نشب في أحد مخازن بيع قطع غيار السيارات في مدينة المنصورة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود بلاغ، بنشوب حريق ضخم بأحد مخازن قطع غيار سيارات في منطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة.

وتوجهت قوة أمنية برفقة قوات الحماية المدنيه إلي مكان الواقعة محل البلاغ، والسيطرة علي الحريق، والتي تشير التحريات الأولية أن سبب نشوب الحريق هو ماس كهربائي إمتد إلي قطع الغيار الموجودة داخل المخزن، ولا توجد أي خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.