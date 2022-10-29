السعودية: ضبط 17 ألفا و255 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 17 ألفا و255 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 20 وحتى 26 من شهر أكتوبر الجاري، شملت ضبط 9 آلاف و763 مخالفا لنظام الإقامة، و4 آلاف و911 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2581 مخالفًا لنظام العمل.

وحذرت "الداخلية السعودية" من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.