السجن عامين لـ7 متهمين لاستعراضهم القوة فى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد ، والمستشار إيهاب سلامه شاهين، بالسجن عامين وغرامة مالية 10 الف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة ومصادرة الأسلحة المضبوطة، لكل من " ع.ه.ع" و " ع.ع.خ " و " إ.ع.خ " و " ا.ال.ع" و " م.ع م " و " ع.ر.ع " و ' م.ر.ع"، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف بالأسلحة .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6531 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول ببلاغ ، يفيد بمشاجرة وقيام المتهمين باستعراض القوة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ، أنه علي اثر بلاغ بنشوب مشاجرة بين المتهمين مستخدمين الاسلحه واستعراضهم القوة والعنف قبل بعضهم البعض والمواطنين، وذلك بقصد الترويع والتخويف والقاء الرعب في نفس الأهالي من قبل المتهمين كل من " ع.ه.ع" عاطل و " ع.ع.خ " بائع أنابيب و " إ.ع.خ " عامل بمطبعة و " ا.ال.ع" عاطل و " م.ع م " عامل خردة و " ع.ر.ع " بائع خضار و ' م.ر.ع" نجار مسلح ، مما ادي الي إصابة المجني عليه " إ.خ.م " وذلك لفرض أفراد الطرفين سيطرته علي الطرف الآخر ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم علي النيابة العامة ، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.