الرقابة التموينية بالشرقية تكثف حملاتها للتأكد من بيع الأرز بالأسعار المقررة

الشرقية - فريق المحافظات

تكثف الرقابة التموينية بالشرقية، تكثف جهودها التفتيشية للتأكد من بيع الأرز بالأسعار المقررة وتحرير محاضر للمخالفين بنطاق المحافظة، و التأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن .

وقامت مديرية تموين الشرقية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بحمله تفتيشيه برفقة محمود جبر مفتش بالمديريه ومصطفي الشحات رئيس قطاع وسط الشرقية للتأكد من شكوى تفيد قيام أحد الأشخاص ببيع الأرز بسعر أزيد من السعر المقرر، فقامت الحملة بالتوجه إلى محل الشكوى بناحية قرية كفر أبوحاكم مركز الزقازيق وبالتفتيش داخل المخزن التابعة للمحل تم ضبط عدد 200 شيكارة زنة الواحده 25 كجم بإجمالي 5 طن و تم تحرير المحضر رقم 31373 لسنة 2022 جنح مركز الزقازيق ضد " س. م .م .ع" صاحبة محل حبوب وأعلاف بناحية أبو حاكم مركز الزقازيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.