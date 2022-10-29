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الرئيس السيسي لمستثمرى ابدأ: "مستعد أشارك معاكم بالنص علشان أشجعك"

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:44 ص
الرئيس السيسي لمستثمرى ابدأ: "مستعد أشارك معاكم بالنص علشان أشجعك" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك الكثير من الأنشطة تحتاج إلى دراسات، معلقا بالقول: "فيه أنشطة بتتعمل محتاجة دراسات لكن فيه حاجات واضحة جدا زى الخامات الدوائية والمعدات اللى بنستوردها، حياة كريمة هيتصرف عليها تريليون جنيه، وتحتاج طلمبات وهتحتاج صيانة وما حدش هايبقا قلقان إن المنتج بتاعه هيتعرض لحاجة، وتساءل: لو فيه مشكلة لحد مش هنقف جنبك ولا إيه؟.

أضاف الرئيس السيسي، خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة:"الـ 100 مليار دولار بتاع التصدير بعد كام سنة هايبقا الحلم بعيد قوى.. بقالي 7 سنين في الشغلانة دي، وعارف إن المواضيع دي بتأخر وبتضيع علينا فرصة.

وأبدي الرئيس السيسي استعداد الدولة للدخول كشريك مع بعض المستثمرين في مبادرة ابدأ بهدف تشجيع رجال الصناعة، قائلا: "يا اللي هتشتغلوا في ابدأ مستعد أخش معاكم بالنص، مش علشان عاوز أخش معاك، لكن علشان أشجعك إن فيه جزء من المخاطرة الدولة معاك فيها، والهدف أيضا تشجيع رجال الصناعة في مصر، وكل من يحتاج يتحرك معانا إحنا معاك".

 


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