الرئيس السيسي: تطوير الصناعات يحتاج إلى إجراءات غير تقليدية

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأوضاع الحالية لتطوير الصناعات المختلفة تحتاج إلى إجراءات غير تقليدية، قائلا: "لما اتكلمت عن الرخصة الذهبية قولت خليها 3 شهور.. افتح الإجراءات لمدة زمنية محددة.. واقبل التجاوز والعوار فيها مؤقتا.. واظبط الدنيا تاني.. بس دي قوة دفع هائلة لمشاريع بتاخد وقت كبير جدا .. في فترة زمنية .. حتى لو فيها شيء في العوار".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض والملتقي الدولي الأول للصناعة: "البنك يقول للمستثمر طالب التمويل عاوز دراسة الجدوي.. علشان يقدر يمول المشروعات.. والبنك بيطلب طلبات محددة.. المصري هحلها دلوقتي فيما يخص دراسات الجدوي.. فيه قوائم لمشروعات محددة أقرتها التجارة والمالية والبنك المركزي... وبنقول للبنوك المشروعات دي لو سمحت يتم العمل معاها مستعدين نتحمل.. وفق المسار ده لما واعمل 100 مشروع بالطريقة دي.. بطريقة دراسات الجدوي هتاخد 5 سنين .. وتضيع الفرصة 5 سنين.. يمكن بالطريقة دي ياخدوا سنة.. يمكن يكون جواهم 2 أو 3 مش مظبوطين.. مستعد كدولة ادخل لتجاوز موضوع الوقت والخوف لمن يرغب.. علشان نقدر نحقق اللى بتتمناه.. وشكرا جزيلا".