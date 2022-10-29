الحماية المدنية تنقل شخصا من أسفل عقار منهار بالإسكندرية.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية فى إنقاذ أحد الأشخاص عقب احتجازه أسفل الأنقاض نتيجة انهيار سقف إحدى الحجرات عليه.. حيث تبلغ لقسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية بسقوط أجزاء من عقار بمنطقة محطة مصر دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية وتبين سقوط جزء من سقف إحدى الحجرات بالطابق الثانى علوى حتى الطابق الأرضى بالعقار محل الواقعة.. مما أسفر عن احتجاز أحد الأشخاص "قاطن بشقة بالطابق الأرضى"، وقامت قوات إدارة الحماية المدنية بتقديم المساعدة اللازمة له وإمداده بجهاز التنفس الخاص بسيارة الإطفاء وذلك حال تواجده أسفل الأنقاض، حتى تمكنت القوات من استخراجه وتبين إصابته بكسور وكدمات بالجسم.

وقد لاقى سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان الأهالى بالمنطقة.