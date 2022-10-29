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التعليم العالى: إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف "US NEWS" العالمى بـ2022/2023

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:27 ص
التعليم العالى: إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف "US NEWS" العالمى بـ2022/2023 الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا حول إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف "US NEWS" لعام 2022/2023، وذلك ضمن أفضل2000 جامعة عالمية. 
 
وأوضح التقرير حصول جامعة القاهرة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى المرتبة (363)، يليها جامعة المنصورة فى المركز (447)، ثم جامعة عين شمس (540)، وجامعة الإسكندرية (611)، يليها جامعة كفر الشيخ (639)، ويعقبها في الترتيب جامعة الزقازيق (661)، ثم جامعة أسيوط (710)، وجامعة الأزهر (739)، يليها جامعة قناة السويس (807)، وجامعة طنطا (835)، ثم جامعة المنوفية (928)، وجامعة بنها (943)، يليها جامعة المنيا (948)، ثم جامعة بنى سويف (959)، يليها جامعة الفيوم (977)، وجامعة حلوان (1085)، ثم جامعة سوهاج (1095)، وجامعة جنوب الوادي (1243)، يليها جامعة أسوان (1317).
 
وقال الدكتور  عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف "US NEWS" العالمي يعتبر واحدا من التصنيفات العالمية المهمة للجامعات، ويستخدم 13 مؤشرًا لقياس آداء الجامعات، وتشمل مؤشر سمعة الأبحاث العالمية (12.5%)، ومؤشر سمعة الأبحاث الإقليمية (12.5%)، النشر (10%)، الكتب (2.5%)، المؤتمرات (2.5%)، معدل تأثير الاقتباس (10%)، إجمالي الاستشهادات (7.5%)، عدد المنشورات التي تعد من بين أعلى 10% من الاستشهادات (12.5%)، النسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أعلى 10% من الاستشهادات (10%)، التعاون الدولي (5%)، عدد الأوراق التي تم الاستشهاد بها بشكل كبير والتي تعد من بين أعلى 1% من الأوراق التي تم الاستشهاد بها في مجال تخصصهم (5%)، النسبة المئوية لإجمالي المنشورات التي تعد من بين أفضل أعلى 1% من الأوراق البحثية (5%).
 
 

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