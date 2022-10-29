اليوم السابع
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التصنيع رهان الجمهورية الجديدة..رسائل الرئيس السيسى من ملتقى الصناعة (إنفوجراف)

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:37 م
التصنيع رهان الجمهورية الجديدة..رسائل الرئيس السيسى من ملتقى الصناعة (إنفوجراف) الإنفوجراف

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل الجهود بهدف إزالة العوائق أمام المستثمرين، قائلا: "الرخصة الذهبية لكل من يتقدم 3 شهور، ونبذل جهد شوية مع المستثمرين ونراجع، لو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز مشجع نقدر نفكر نكمل 3 شهور تانية".

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى القطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور، وفق القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخرا بمبلغ 300 جنيه، قائلا: "مع القطاع الخاص بيكون فيه تشاور مع بعضنا، خاصة أن كل منشأة لها ظروفها.. أنتم لكم تصور".

أضاف الرئيس السيسي خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة: "بنشتغل عمل مؤسسى والتجارة والصناعة موجودة وهندي الرخصة دي لكل المتقدمين لمدة 3 شروط، وإحنا بنتحرك كده وبنفتح الباب على آخره وآليات العمل والحوكمة مش زى ما إحنا عاوزين في مصر، والسبب اتكلمنا وقلنا في المؤتمر الاقتصادي مش عاوزينكم تعانوا منه، وكلنا مع بعض ويهمنا البلد تطلع لقدام".

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها، وذلك لمدة 3 أشهر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك الكثير من الأنشطة تحتاج إلى دراسات، معلقا بالقول: "فيه أنشطة بتتعمل محتاجة دراسات لكن فيه حاجات واضحة جدا زى الخامات الدوائية والمعدات اللى بنستوردها، حياة كريمة هيتصرف عليها تريليون جنيه، وتحتاج طلمبات وهتحتاج صيانة وما حدش هايبقا قلقان إن المنتج بتاعه هيتعرض لحاجة، وتساءل: لو فيه مشكلة لحد مش هنقف جنبك ولا إيه؟.

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الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اخبار الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي

مبادرة ابدأ

تطوير الصناعة

مبادرة تطوير الصناعة

المعرض الدولي الأول للصناعة



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