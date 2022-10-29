استئناف حركة الطيران بين كوريا الجنوبية واليابان وتايوان بعد توقف عامين بسبب كورونا

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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم السبت، استئناف الرحلات من مطار كيمبو الدولي في العاصمة سول إلى تايوان واليابان غدا الأحد، عقب توقف استمر أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.

وذكرت شركة المطارات الكورية الجنوبية - بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه ستتم إعادة تشغيل مسارات الرحلات الدولية بين مطاري كيمبو في سول ومطار أوساكا كانساي الياباني، وكذلك ببين مطاري كيمبو وتايبي سونجشان التايواني غدا .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكورية يون هيونج جونج: "طرق اليابان وتايوان مهمة، حيث تمثل حوالي 44% من جميع المسافرين الدوليين قبل كوفيد-19".

وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي أن "استئناف هذه الطرق سيصبح حافزا لتطبيع الطرق الدولية للمطارات في جميع أنحاء البلاد".

ومن المقرر أن تكون هناك 4 رحلات جوية تربط بين مطاري كيمبو وكانساي يوميا ما يؤدي إلى 28 رحلة في الأسبوع كما سيعمل مطاري كوريا الجنوبية وتايوان مبدئيا على تشغيل 6 رحلات أسبوعيا على أن يزداد العدد خلال العام الجاري.