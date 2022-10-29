اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 146 قتيلا.. فيديو وصور

السبت، 29 أكتوبر 2022 09:22 م
ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 146 قتيلا.. فيديو وصور كوريا الجنوبية
كتب محمد جمال

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ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع فى العاصمة الكورية الجنوبية سيئول إلى 146 شخصا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية، وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الحادث وقع فى سيئول خلال توافد حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بعيد الهالوين.

وقالت الوكالة الرسمية إنه وقع حادث واسع النطاق بعد ظهر اليوم في إتايوان دونغ يونغسان جو في سيئول، حيث تجمعت الحشود للاحتفال عيد الهالوين.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقارير واحدا تلو الآخر، بشأن أشخاص يشكون من صعوبة في التنفس، وما إلى ذلك بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان.

وأوضحت أن قسم الإطفاء الإنعاش القلبي والرئوي (CPR) قام بإسعافات لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.

 

وأشارت الوكالة إلى أن الحفلات أقيمت في أماكن مختلفة في عطلة نهاية الأسبوع قبل عيد الهالوين، ويُعتقد أن الحادث وقع أثناء تجمع حشد في زقاق ضيق على طريق منحدر بالقرب من فندق هاميلتون.

وأكدت السلطات أن شرطة العاصمة سيئول ستنشئ مقرا للتحقيق في الظروف المحددة للحادث، مثل ما إذا كانت الشركات في إتايوان والمناطق المحيطة بها قد أوفت بإجراءات السلامة الخاصة بها.


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