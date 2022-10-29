ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 146 قتيلا.. فيديو وصور

كتب محمد جمال

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع فى العاصمة الكورية الجنوبية سيئول إلى 146 شخصا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية، وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الحادث وقع فى سيئول خلال توافد حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بعيد الهالوين.

وقالت الوكالة الرسمية إنه وقع حادث واسع النطاق بعد ظهر اليوم في إتايوان دونغ يونغسان جو في سيئول، حيث تجمعت الحشود للاحتفال عيد الهالوين.

#SouthKorea

Pathetic

At least 120 dead and 100 more injured in Halloween crowd crush in #Itaewon, South Korea pic.twitter.com/PdevoqoyQl — श्रवण बिश्नोई (किसान) (प्रशासक समिति) (@Sharvankumarvi1) October 29, 2022

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقارير واحدا تلو الآخر، بشأن أشخاص يشكون من صعوبة في التنفس، وما إلى ذلك بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان.

وأوضحت أن قسم الإطفاء الإنعاش القلبي والرئوي (CPR) قام بإسعافات لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.

وأشارت الوكالة إلى أن الحفلات أقيمت في أماكن مختلفة في عطلة نهاية الأسبوع قبل عيد الهالوين، ويُعتقد أن الحادث وقع أثناء تجمع حشد في زقاق ضيق على طريق منحدر بالقرب من فندق هاميلتون.

وأكدت السلطات أن شرطة العاصمة سيئول ستنشئ مقرا للتحقيق في الظروف المحددة للحادث، مثل ما إذا كانت الشركات في إتايوان والمناطق المحيطة بها قد أوفت بإجراءات السلامة الخاصة بها.

🚨🚨🚨 ⚠ | Sensitive images.🚨🚨🚨



🇰🇷 | Dozens of people receiving RCP after a stampede at a Halloween celebration in the Itaewon neighborhood, located in Seoul, South Korea. Unknown number of victims.#SouthKorea #Halloween #news pic.twitter.com/AxUhrRWbd1 — F.M NEWS (@fmnewseng) October 29, 2022



حادث التدافع فى سيئول



كوريا الجنوبية