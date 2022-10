ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 146 قتيلا.. فيديو وصور

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع فى العاصمة الكورية الجنوبية سيئول إلى 146 شخصا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية، وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الحادث وقع فى سيئول خلال توافد حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بعيد الهالوين.

وقالت الوكالة الرسمية إنه وقع حادث واسع النطاق بعد ظهر اليوم في إتايوان دونغ يونغسان جو في سيئول، حيث تجمعت الحشود للاحتفال عيد الهالوين.

#SouthKorea Pathetic At least 120 dead and 100 more injured in Halloween crowd crush in #Itaewon , South Korea pic.twitter.com/PdevoqoyQl

وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقارير واحدا تلو الآخر، بشأن أشخاص يشكون من صعوبة في التنفس، وما إلى ذلك بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان.

وأوضحت أن قسم الإطفاء الإنعاش القلبي والرئوي (CPR) قام بإسعافات لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at #Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed for #Halloween celebrations.#SeoulStampede #BREAKING_NEWS#CardiacArrest pic.twitter.com/LUQQmlTUaO