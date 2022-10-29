ارتفاع عدد ضحايا حادث التدافع فى كوريا الجنوبية إلى 146 قتيلا.. فيديو وصور

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع فى العاصمة الكورية الجنوبية سيئول إلى 146 شخصا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية، وأفادت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الحادث وقع فى سيئول خلال توافد حشد ضخم على منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية للاحتفال بعيد الهالوين.
وقالت الوكالة الرسمية إنه وقع حادث واسع النطاق بعد ظهر اليوم في إتايوان دونغ يونغسان جو في سيئول، حيث تجمعت الحشود للاحتفال عيد الهالوين.
#SouthKorea— श्रवण बिश्नोई (किसान) (प्रशासक समिति) (@Sharvankumarvi1) October 29, 2022
Pathetic
At least 120 dead and 100 more injured in Halloween crowd crush in #Itaewon, South Korea pic.twitter.com/PdevoqoyQl
وذكرت إدارة الإطفاء أنها تلقت تقارير واحدا تلو الآخر، بشأن أشخاص يشكون من صعوبة في التنفس، وما إلى ذلك بالقرب من فندق هاميلتون في إتايوان.
وأوضحت أن قسم الإطفاء الإنعاش القلبي والرئوي (CPR) قام بإسعافات لعشرات الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة قلبية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب.
#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at #Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed for #Halloween celebrations.#SeoulStampede #BREAKING_NEWS#CardiacArrest pic.twitter.com/LUQQmlTUaO— Sheikh Nabeel (@SheikhNabeel786) October 29, 2022
وأشارت الوكالة إلى أن الحفلات أقيمت في أماكن مختلفة في عطلة نهاية الأسبوع قبل عيد الهالوين، ويُعتقد أن الحادث وقع أثناء تجمع حشد في زقاق ضيق على طريق منحدر بالقرب من فندق هاميلتون.
وأكدت السلطات أن شرطة العاصمة سيئول ستنشئ مقرا للتحقيق في الظروف المحددة للحادث، مثل ما إذا كانت الشركات في إتايوان والمناطق المحيطة بها قد أوفت بإجراءات السلامة الخاصة بها.
#รีวิวเกาหลี ใครที่กำลังจะไปอีแทวอนตอนนี้คือเบรกก่อน ในเฟสแชร์มา คนเยอะจนเหยียบกันบาดเจ็บ ไม่รู้มีใครเป็นหนักมั้ย pic.twitter.com/Y5qMJlweVy— 황민현과 나🦊💕비니 엄마🐰💕 (@gam_ayiiz) October 29, 2022
🚨🚨🚨 ⚠ | Sensitive images.🚨🚨🚨— F.M NEWS (@fmnewseng) October 29, 2022
🇰🇷 | Dozens of people receiving RCP after a stampede at a Halloween celebration in the Itaewon neighborhood, located in Seoul, South Korea. Unknown number of victims.#SouthKorea #Halloween #news pic.twitter.com/AxUhrRWbd1
حادث التدافع فى سيئول
كوريا الجنوبية
جانب من قوات الانقاذ
حادث التدافع
قوات الانقاذ
كوريا الجنوبية
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