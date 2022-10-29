اتحاد العمال: مبادرة ابدأ جاءت فى توقيت مهم على طريق بناء الجمهورية الجديدة

كتبت ــ آية دعبس

أشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، بمبادرة " ابدأ"، مؤكدا أنها هامة لأنها من المبادرات الوطنية لتطوير الصناعة، مؤكدا أنها من الخطوات المهمة فضلا عن أن الرئيس السيسي كان دائما ما يشير إلى أهمية الصناعة الوطنية التي تساهم في رفعة الوطن، ويدعو رجال الأعمال للاستثمار في مصر».

وأشار هشام المهيري إلى أهمية التوقيت الذي أُطلقت فيه المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، قائلا: «أُطلقت المبادرة في وقت مهم، فنحن نشهد عددا من الأزمات العالمية المختلفة، التي أكدت لنا أهمية وجود صناعة وطنية تحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين من السلع المختلفة، وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير».

وأوضح المهيرى، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات بناء الجمهورية الجديدة، وأننا قطعنا مسافة كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة في قطاعات مختلفة كالزراعة والبنية التحتية وغيره، وها نحن ذا نعمل على تطوير الصناعة، بالتالي يمكن القول إن مصر قد دخلت في الجمهورية الجديدة».

وأوضح هشام المهيري المبادرة تهدف إلى دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.