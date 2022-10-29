اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 05:29 م
أكرم القصاص
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إنشاء 12 عمارة سكنية بشمال سيناء تضم 288 وحدة بتكلفة 84 مليون جنيه

السبت، 29 أكتوبر 2022 04:24 م
إنشاء 12 عمارة سكنية بشمال سيناء تضم 288 وحدة بتكلفة 84 مليون جنيه إحدى العمارات السكنية
شمال سيناء - محمد حسين

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أشاد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بدور الجهاز المركزى للتعمير (جهاز تعمير سيناء) التابع لوزارة الإسكان فى الأداء وسرعة الإنجاز بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أثناء تفقده اليوم لمشروعى إنشاء عدد 6 عمارات سكنية بحى ضاحية السلام وعدد 6 عمارات سكنية أخرى بالريسة بالعريش على سرعة الانتهاء من المشروعين لتسليم الوحدات السكنية للمستحقين فى المواعيد المقررة وطبقا للبرنامج الزمنى للإنشاء .

وأشار المحافظ أثناء جولته التفقدية لمتابعة الأعمال فى المشروعين ( يرافقه المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس جهاز تعمير سيناء ) إلى أن العمارات الـ 12 تضم 288 وحدة سكنية وتتكلف 84 مليون جنيه .

ومن جانبه أعلن المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس جهاز تعمير سيناء عن الالتزام بالمواعيد المقررة فى الإنشاء وتسليم المشروعين .

 

 


شمال سيناء

جهاز تعمير سيناء

العريش

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