إطلاق مبادرة "الشواطئ بالمجان" في الإسكندرية لعرض منتجات المشروعات الصغيرة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن بشرى سارة لأهالي الإسكندرية وصغار المنتجين، بإطلاق مبادرة لإتاحة بعض الأماكن بشواطىء الإسكندرية بالمجان خلال موسم الشتاء، لصغار المنتجين وأصحاب المشروعات البسيطة، لعرض وبيع منتجات الحرف اليدوية، على أن يتم البدء في تنفيذ المبادرة بداية من الأسبوع القادم.
وأوضح الشريف أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للأهالي البسطاء، في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.
وأضاف أن آلاف الأسر البسيطة لديها منتجات متميزة ورائعة، تحتاج إلى أماكن لعرض الحرف اليدوية، وشواطئ الاسكندرية مستعدة من الاسبوع القادم لعرض منتجاتهم بالمجان، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها اليوم لتكريم العاملين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، بشاطيء المندرة المجاني وذلك بالتزامن مع إنتهاء موسم صيف 2022. وبحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.
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