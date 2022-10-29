إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل على المسابقة العالمية للقرآن الكريم المقبلة

كتب ـ على عبد الرحمن

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم السبت، بأعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة، بحضور فضيلة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم في مصر، والشيخ يوسف حلاوة، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ فتحى عبد المنعم خليف، والشيخ محمود الخشت، والشيخ طه النعماني، والشيخ السيد الغيطاني، والشيخ محمد فتح الله بيبرس، والشيخ أحمد أبو فيوض، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ عبد العزيز عمران.



وزير الأوقاف وقراء القرآن الكريم

وفى كلمته رحب وزير الأوقاف بأعلام دولة التلاوة المصرية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لا تدخر وسعًا فى العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتم التشاور والاتفاق على إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل، على المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم والتى ستنطلق فبراير المقبل.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في وقت سابق موعد عقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين ليكون يوم 4 فبراير 2023م الموافق 13 رجب 1444هـ، وكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بعمل خطة التصفيات المحلية المؤهلة للمشاركة فى هذه المسابقة والإعداد الجيد والمبكر لها.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تفاصيل جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم، المقبلة "الـ 29"، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعظيم جوائز حفظة القرآن الكريم وإكرامهم، حيث قررت الوزارة أن تكون الجائزة الأولى للمسابقة ربع مليون جنيه وأن يكون الحد الأدنى لجوائز جميع فروع المسابقة مائة ألف جنيه، مع رفع إجمالى جوائز المسابقة من مليون إلى مليون ونصف المليون جنيه، مع تحديث فروع المسابقة، على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن من الجنسين بشرط ألا يزيد السن عن 45 عامًا.

- الجائزة الأولى 250 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 150 ألف جنيه.

الفرع الثانى: الأسرة القرآنية

حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، بجائزة قدرها 250 ألف جنيه.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن 45 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، وهو متاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى تخصص التفسير وعلوم القرآن، ومفتوح لهم ولغيرهم.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، مع توجيه هذه القراءات، بشرط ألا يزيد السن عن 50 عامًا، بجائزة قدرها 150 ألف جنيه.

الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية، بشرط ألا يزيد السن عن 40 عامًا.

- الجائزة الأولى 150 ألف جنيه.

- الجائزة الثانية 100 ألف جنيه.

الفرع السادس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 35 عامًا، وجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع السابع: الناشئة حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمَّ، بشرط ألا يزيد السن عن 15 عامًا، بجائزة قدرها 100 ألف جنيه.

الفرع الثامن: المحفظ المثالى وجائزة قدرها مائة ألف جنيه.

علمًا بأن جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين، بشرط ألا يكون المتسابق قد سبق له أن فاز فى أى عام سابق بالمركز الأول أو الثانى فى أى فرع من فروع المسابقة، عدا الفرعين المستحدثين الثانى والثالث، ويحق لمن فاز منفردًا أن يشارك مع أسرته فى مسابقة الأسرة القرآنية حال مشاركتها.