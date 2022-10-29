إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق بلبيس بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى جامبو، بطريق " بلبيس- ابوحماد"أمام عزبة واصف بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى بوصول أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى جامبو بطريق " أبوحماد - بلبيس"ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.