إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 17 شخصا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل على الطريق الزراعى بالقرب من مدينة ملوى وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل بالطريق الزراعي بمركز ملوي، وأسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 17 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم للمصابين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.