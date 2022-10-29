إصابة طفلة رضيعة فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت طفلة رضيعة بكدمات، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي في طريق بلبيس – الزقازيق أمام قرية الحصة التابعة لمركز الزقازيق في الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق العام بوصول طفلة عمرها 6 أشهر، مصابة بكدمات؛ إثر وقوع حادث تصادم.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروبص وسيارة ملاكي كان والد الطفلة يستقلها ما أسفر عن إصابة الطفلة بكدمات.

تم نقل الطفلة إلى مسشتفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.