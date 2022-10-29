اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 12:54 م
أكرم القصاص
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إصابة شخصين في حريق منزل بالفيوم

السبت، 29 أكتوبر 2022 12:31 م
إصابة شخصين في حريق منزل بالفيوم حريق ــ أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطنان في حريق شب بمنزل، بمنطقة الصاغة القديمة، في مدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت التيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بنشوب حريق بمنزل بمنطقة الصاغة القديمة، بمدينة الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين وجود مصابين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت التيابة التي تولت التحقيق.
 

 

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