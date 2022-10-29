إصابة شخصين في حريق منزل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنان في حريق شب بمنزل، بمنطقة الصاغة القديمة، في مدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت التيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا، بنشوب حريق بمنزل بمنطقة الصاغة القديمة، بمدينة الفيوم، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين وجود مصابين، وتم نقل المصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت التيابة التي تولت التحقيق.

