إصابة شاب بطلق نارى فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب شاب بطلق نارى بالذراع الأيسر، بمدخل قرية العجيزى بنطاق مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، فيما انتقل ضباط مباحث منيا القمح لموقع البلاغ للتحرى والفحص، وضبط المتهم فى الواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول " كريم ع ال " 31 عاما مقيم المحلة، مصابا بطلق نارى بالذراع الأيسر، حيث تبين حدوث إصابته بمدخل قرية العجيزى نطاق مركز منيا القمح.

وجرى نقله إلى مستشفى منيا القمح لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة منيا القمح العامة لمباشرة التحقيقات.