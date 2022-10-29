إزالة 4 حالات تعد بمساحة 4 أفدنة و22 قيراط أرض زراعية بمركز فاقوس بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20 وأسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعد بمساحة 4 أفدنة و22 قيراط أرض زراعية بمركز فاقوس.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.