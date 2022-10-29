إزالة 189 مكمورة فحم عشوائية بالبحيرة حفاظا على البيئة

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة جهود مكثفة لإزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية، ويأتى ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال على دومة مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة، أنه تم تنفيذ إزالة 189 مكمورة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية بنطاق مراكز الدلنجات وأبوالمطامير وكفر الدوار، مضيفا أنه تم تطوير 101مكمورة خلال الفترة الماضية وفق نماذج تراعى البعد البيئى وتضم" 65 بمركز رشيد - 28 بمركز الدلنجات - 7 بمركز ابو المطامير - ومكمورة بمركز كوم حمادة".

وأوضح رئيس جهاز شؤن البيئة بالبحيرة، أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على المكامير بالمراكز المختلفة والتى أسفرت عن تحرير 264 محضرا ضد أصحاب المكامير العشوائية الغير مطورة خلال عام 2022، بالإضافة إلى تحرير 97 محضرا خلال الثلاث أشهر الماضية .

مشيرا إلى أن هذه الحملات تستهدف المرور الميدانى على المكامير العشوائية لمواجهة التلوث وتعظيم الفوائد الإقتصادية من تحويل أصحاب المكامير لمصدرين للفحم من خلال المكامير المطورة.