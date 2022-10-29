أسعار العملات اليوم فى مصر تسجل استقرارا ملحوظا مع الإجازة الأسبوعية

كتب - إسلام سعيد

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 29-10-2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 6.07 جنيه للشراء، و6.10 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 71.24 جنيه للشراء، و 74.28 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 26.39 جنيه للشراء، 26.72 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 22.78 للشراء، 23.16 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 26.39 جنيه للشراء، 26.72 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 6.07 جنيه للشراء، و6.10 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 71.24 جنيه للشراء، و 74.28 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.