أبو الغيط يدعو لاستمرار دورية انعقاد القمة العربية ويطالب بتحرك مشترك لمواجهة الأزمات

بيشوى رمزى

شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة استمرار دورية انعقاد القمة العربية، داعيا إلى التعامل الجاد مع الأزمات العالمية وتداعياتها في المرحلة الراهنة.

وأوضح أبو الغيط، خلال كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم السبت في الجزائر، أن أزمة الغذاء تمثل أهمية كبيرة، معربا عن أمله في تدشين استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وطالب الأمين العام بتحرك عربي مشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على منطقتنا، مؤكدا على خطورة الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، موضحا أنها تمر بمرحلة صعبة تنذر بما هو أصعب والإحتلال يمارس هوايته باللعب بالنار.

وأضاف ، أن الأوضاع في الأراضي المحتلة على شفى الانفجار، مشيدا في الوقت نفسه بتوقيع الفصائل الفلسطينية على الاتفاق الذى تم برعاية الجزائر، قبل أيام من القمة، معتبرا إياه خطوة على الطريق الصحيح.

وحذر أبو الغيط من محاولات بعض القوى الاقليمية الهيمنة على دول عربية، مؤكدا أن مفتاح الحل يكمن في حل الأزمات العربية حتى يتسنى تقويض التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.