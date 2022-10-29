أبطال القليوبية يحصدون 3 مراكز أولى فى بطولة الجمهورية لألعاب المشروع القومى

القليوبية إبراهيم سالم

شارك أبطال مركز ألعاب القوى بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالقليوبية، في بطولة الجمهورية لألعاب المشروع القومي، خلال يومي 27-28/ 10 / 2022، بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه حقق اللاعب يوسف أحمد دسوقي المركز الأول في مسابقة الوثب الطويل وحقق مسافة 5.69سم، وحقق نفس اللاعب المركز الثاني في مسابقة رمي كرة الهوكي وحقق مسافة 47 متر، وحقق نفس اللاعب المركز الثاني في سباق 50 متر عدو، وحقق 5.6 ثانية.

وحقق اللاعب إبراهيم محمد هندي، المركز الثاني في سباق 1000 متر جري، وحقق اللاعب أحمد محمد هندي المركز الثالث في سباق 1000 متر جري.

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتهنئة لأبناء القليوبية ابطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وأكد الصبروط، أن تنفيذ المسابقة يأتي ضمن حزمة من البرامج والفاعليات الرياضية التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها بهدف زيادة الوعى بأهمية الرياضة، والاهتمام برفع معدلات اللياقة البدنية للشباب من مختلف الأعمار السنية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.



جانب من البطولة



شباب القليوبية المشاركين بالبطولة



خلال المنافسة



جانب من مافسة الجري