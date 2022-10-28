8 معلومات مهمة عن سرطان الدم.. تعرف على علامات المرض

كتبت فاطمة ياسر

أنواع كثيرة مرتبطة بمرض السرطان، ووفقا لموقع “CANCERCENTRE” سنتعرف على أبرز وأهم المعلومات المرتبطة بنوع من أنواع السرطانات وهو سرطان الدم.

أوضح التقرير، أن الإصابة بسرطان الدم تحدث نتيجة لحدوث طفرات في الحمض النووي بخلايا الدم، وبالتالي ليس هناك إرشادات محددة للوقاية، كما أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بسرطان الدم كالعمر والتاريخ المرضي وضعف الجهاز المناعي، ولذا يجب التعامل صحيا لتقوية الجهاز المناعى للحد من الإصابة.

أكد التقرير، أن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم مقارنة بالنساء، وليس معروف السبب في هذا الأمر، كما أن أعراض سرطان الدم تعد غريبة، فتكون حمى وقشعريرة، والشعور بالتعب المستمر والضعف، وفقدان الشهية والغثيان، فقدان الوزن ، والتعرق اليلي، وآلام العظام أو المفاصل، ألم في البطن، الصداع، ضيق التنفس، عدوى فيروسية او بكترية متكررة، حكة في الجلد أو طفح جلدي.

كما أضاف التقرير، أنه يجب الانتباه في حالة حدوث تورم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط أو الفخذ، لأنها قد تكون علامة علي الإصابة بسرطان الدم، كما أن هناك بعض أنواع الأشعة في الكشف عن المرض، مثل الأشعة المقطعية والسينية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، كما أن تحليل صورة الدم الكاملة cbc تساعد أيضا في اكتشاف الإصابة من خلال الإشارة لوجود خلل في مكونات الدم سواء كان الصفائح الدموية أو خلايا الدم البيضاء أو الحمراء.