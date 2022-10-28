5 عادات يمكن أن تسبب السكتة القلبية.. أبرزها التدخين والوجبات السريعة

كتبت إيناس البنا

أصبحت السكتة القلبية من أكثر الأمراض المنتشرة حاليا في العالم من هذا العام، والسكتة القلبية هي حالة يتوقف فيها القلب عن النبض فجأة.

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة - ومع ذلك ، يقول الأطباء إنها ليست مهمة معقدة لفهم أمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات القلبية واتخاذ الاحتياطات المناسبة.

وعندما يتعلق الأمر بالقلب ، قد يشعر المرء أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية هما العاملان اللذان يصنعان الفارق. ومع ذلك ، هذا ليس صحيحًا بشكل خاص، هناك العديد من العادات الأخرى التي يمكن أن تفرض إيقاف القلب وهذا أيضًا في إطار زمني قصير بشكل مدهش.

لا تمارس التمارين الرياضية

بالطبع ، موضوع صحة القلب حساس للتمارين الرياضية - لذلك يُنصح بالحصول على ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى الشديدة الكثافة كل أسبوع. فهو لا يساعد فقط في الحفاظ على وزن الجسم ونسب كتلة العضلات إلى مستويات آمنة ، بل يقوي العظام والمناعة وينظم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم أيضًا. جرب اليوجا والتمارين الرياضية وتمارين القلب وتمارين رفع الأثقال للحصول على أفضل النتائج.

التدخين



لا ترتبط السجائر بالسرطان فحسب، بل أيضًا بارتفاع ضغط الدم ، حيث يمكن أن يؤدي التدخين إلى تضييق الشرايين لعرقلة الدورة الدموية بشكل سلس، الجمعية القلب الأمريكية يربط التدخين بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لا يساهم التدخين في الإصابة بالأمراض فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقمها.

تناول الكثير من الوجبات السريعة



قد يؤدي تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة والسكريات إلى إحداث خسائر فادحة في القلب. هذه الأطعمة مليئة بالسعرات الحرارية وهي محرومة بشكل كبير من التغذية مما يجعلها غير ملائمة للصحة. يمكن أن تساهم هذه الأطعمة ، عند تناولها بلا وعي ، في خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري وارتفاع الكوليسترول الذي يمكن أن يسد الشرايين ويؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

دهون البطن الزائدة



دهون البطن ليست صديقة لأي شخص - فهي ليست صحية لأنها تتراكم في تجويف البطن ويمكن أن تلتف حول المعدة والأمعاء والكبد والقلب لإعاقة وظيفتها الطبيعية، قد تؤدي دهون البطن أيضًا إلى متلازمة التمثيل الغذائي الكارثية.

تخطي الفحوصات الصحية



يُنصح بعدم تخطي الفحوصات الصحية لأن هذه يمكن أن تسمح للقاتلين الصامتين بالتفاقم فقط لإحداث ضرر طويل المدى، على سبيل المثال ، يأتي ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم دون أي علامة مبكرة مما يجعلها أسوأ مع مرور الوقت لتسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه على المدى الطويل، لذلك ينصح بعدم تخطي الفحوصات الطبية.