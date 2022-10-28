5 سلع مصرية هى الأكثر تصديرا عام 2021.. والغاز الطبيعى فى الصدارة

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2021 عن قفزة في قيمة الصادرات المصرية لتصبح 43.6 مليار دولار عام 2021، بينما كانت نحو 29.3 مليار دولار في العام المناظر له 2020 بارتفاع بلغت نسبته 48.8٪.

واظهر التقرير السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من بعض السلع خلال تلك الفترة وجاءت وفقا لما يلي :

- الغاز طبيعي وبلغت قيمته نحو 3.9 مليـار دولار عام 2021، مقابل 0.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 789.1٪.

- البترول الخام وبلغت قيمته 3.2 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.2 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 169.5٪ .

- الملابس الجاهزة وتوابعها وبلغت قيمتها 2.0 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 40.0٪.

- الحديد ومصنوعاته وبلغت قيمته نحو 1.7 مليار دولار عام 2021، مقابل 0.8 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 109.0٪.

- اللدائن ومصنوعاتها بقيمة بلغت نحو 1.6 مليار دولار عام 2021 ، مقابل 0.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة بلغت نحو 72.9٪.