3 محافظين يشاركون فى حفل زفاف جماعى بالغربية لـ120 شاب وفتاة.. صور

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى حفل زفاف جماعى بمحافظة الغربية لعدد 120 عريس وعروسة من غير القادرين، فى إطار الحرص على دعم المجتمع المدنى ورفع العبء عن كاهل الشباب، وبالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبالتعاون مع مؤسسات مجتمع مدنى.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن بالغ سعادته للمشاركة فى هذا العرس المميز متمنيًا لهم حياة جديدة سعيدة، وقدم الشكر إلى الجهة المنظمة على دعمها المتواصل لأبناء الوطن وخاصة الفئات الأكثر احتياجا. وثمن الشريف دور مؤسسات المجتمع المدنى وجميع القائمين والمنظمين والجهات التى شاركت فى هذا العرس، ليظهر بهذا الشكل المتميز.

تم تنظيم الحفل بحضور قيادات أمنية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعددا من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.