اليوم السابع
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وصول جثمان الأديب الكبير بهاء طاهر لمسجد الشرطة استعدادا لتشييعه.. صور

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:23 م
وصول جثمان الأديب الكبير بهاء طاهر لمسجد الشرطة استعدادا لتشييعه.. صور جنازة الكاتب الراحل بهاء طاهر
كتب محمد عبد الرحمن

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وصل منذ قليل جثمان الأديب الكبير بهاء طاهر، الذى رحل عن عالمنا، مساء أمس الخميس، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، استعدادًا لإقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة.
 
وتوافد عدد من الفنانين والنجوم على مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل، من بينهم الكاتب الصحفي عبدالله السناوى، الفنان أحمد داود، الناقد الدكتور خيرى دومة.
 
جنازة بهاء طاهر (1)
جنازة بهاء طاهر (1)

جنازة بهاء طاهر (2)
جنازة بهاء طاهر (2)

جنازة بهاء طاهر (3)
جنازة بهاء طاهر (3)

جنازة بهاء طاهر (4)
جنازة بهاء طاهر (4)

جنازة بهاء طاهر (5)
جنازة بهاء طاهر (5)

جنازة بهاء طاهر (6)
جنازة بهاء طاهر (6)

جنازة بهاء طاهر (7)
جنازة بهاء طاهر (7)

جنازة بهاء طاهر (8)
جنازة بهاء طاهر (8)

جنازة بهاء طاهر (9)
جنازة بهاء طاهر (9)

جنازة بهاء طاهر (10)
جنازة بهاء طاهر (10)

جنازة بهاء طاهر (11)
جنازة بهاء طاهر (11)

جنازة بهاء طاهر (12)
جنازة بهاء طاهر (12)

 


بهاء طاهر

جنازة بهاء طاهر

عزاء بهاء طاهر



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