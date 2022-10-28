وزير الكهرباء لـ"اليوم السابع": أسعار الكهرباء لن تتغير حتى يونيو 2023

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وشركاتها التابعة ملتزمين بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى يونيو 2023 وفقا لخطة رفع الدعم وأسعار الشرائح لن تتغير عن العام الماضى، لافتاً إلى أن هذا القرار لن يؤثر على خطة الوزارة لتطوير وعمل توسعات فى الشبكة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الدولة حريصة على رفع أى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر، مؤكداً أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة للمواطن بأعلى معايير الجودة وأيضا الحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مستحقاتها.

وأوضح أن استمرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى يونيو المقبل، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتا إلى أن الأسعار القديمة التى تم تطبيقها فى يوليو 2021 مستمرة حتى يونيو 2023.