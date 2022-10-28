وزير الطاقة السعودى يناقش تعزيز العلاقات الثنائية مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسية

عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أجنيس بانيير روناتشر، أكدا خلاله، الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية، وإلى استمرار التواصل الوثيق، وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.
وأكد الجانبان تعزيز العلاقات بين البلدين، وأهمية ضمان أمن وإمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن المملكة تظل شريكاً موثوقاً في إمدادات البترول الخام إلى فرنسا، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وناقش الاجتماع التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، ومجال الطاقة المتجددة الواعد الذي تشارك فيه الشركات الفرنسية مشاركة فاعلة، بالإضافة إلى التعاون ضمن إطار اتفاقية التعاون الثنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومتين السعودية والفرنسية الموقعة في 22 فبراير 2011م.
وأكد الوزيران أهمية حث فرق الطرفين على العمل على الفرص في قطاع البتروكيميائيات، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والابتكار، وتقنيات إزالة الكربون، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وزير الطاقة السعودى يناقش تعزيز العلاقات الثنائية مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسيةالجمعة، 28 أكتوبر 2022 04:00 ص
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عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أجنيس بانيير روناتشر، أكدا خلاله، الحاجة إلى زيادة استقرار سوق البترول العالمية، وإلى استمرار التواصل الوثيق، وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.
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