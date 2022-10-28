وأضافت الوزيرة - فى تصريحات لشبكة "سى.إن.إن" الأمريكية - أن البيانات الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، والتي أعلنت الخميس عن ارتفاع معدل الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى بنسبة 2.6%، تؤكد قوة الاقتصاد الأمريكى بينما يسعى صناع السياسات بصورة عاجلة لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة وتؤثر - بصورة كبيرة - على رؤية المواطنين للاقتصاد، كما تهدد مصير الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفى فى شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت يلين أن الاقتصاد الأمريكى - وفقا للبيانات الحديثة - أصبح اقتصاد توظيف قويا وسوق عمالة واسعا، ومن الطبيعي أن يتباطأ النمو، لكنه مستمر، "ولا أرى أية دلائل على الركود فى هذا الاقتصاد فى الفترة الراهنة".

وأشارت شبكة (سى.إن.إن) إلى أن هذه النبرة المتفائلة من جانب وزيرة الخزانة الأمريكية تأتى بينما يشير خبراء الاقتصاد والمال بالولايات المتحدة إلى أن من المحتمل أن يحدث الركود فى الاقتصاد فى العام المقبل.