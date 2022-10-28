اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 05:07 م
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ندوات بمدارس الإسماعيلية حول الوعى السياحى والأثرى بالمحافظة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:42 م
ندوات بمدارس الإسماعيلية حول الوعى السياحى والأثرى بالمحافظة جانب من الندوات السياحية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء  شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأهمية توعية الأجيال الحديثة وطلبة المدارس بمقومات المحافظة السياحية وتاريخها بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام.

‏نظمت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية ندوات الوعي الأثري والسياحي بمعالم محافظة الإسماعيلية، بمدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، مدرسة 16 أكتوبر الإعدادية بنين؛ وذلك من أجل ترسيخ الهُوية القومية وزيادة الوعي بالثقافة العامة لتاريخ مصر العريق.

أُقيمت الندوات بمشاركة أعضاء الإدارة وتناولت الندوات كافة الجوانب المتعلقة بتاريخ الإسماعيلية ومعالمها الأثرية وما تحويه من مزارات سياحية بالإضافة إلى استعراض جانب من أماكن الإقامة السياحية التي تمتلكها المحافظة وما تتميز بتنظيمه من فعاليات ومهرجانات دولية ومحلية علاوة على إجراء مشاركات حوارية مع عدد من الطالبات المتميزات وتوزيع بروشورات دعائية عن ما تحويه محافظة الإسماعيلية من مقومات مختلفة.


الإسماعيلية

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