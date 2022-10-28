من فقدان الوزن إلى الصحة العقلية.. فوائد المشي السريع لصحتك

كتبت إيناس البنا

تتمتع ممارسة الرياضة بانتظام بالعديد من الفوائد الصحية، ولا يعني ذلك أنك ستضطر إلى أداء معين لممارسة الرياضة التي يمكن أن تساعدك على البقاء بصحة جيدة.

يمكنك اختيار القيام بأي نوع من التمارين التي تستمتع بها، ويمكن أن تكون هذه أيضًا تمارين منخفضة التأثير لا تساعد فقط في فقدان الوزن ولكن يمكن أن تساعد أيضًا في تجنب الإصابات، أحد هذه التمارين هو المشي السريع.

وفقا لموقع " healthline"، المشي يعتبر نوعًا من التمارين الهوائية التي توفر العديد من الفوائد للجسم، فهو يتجنب مخاطر الإصابة ومع ذلك، فهو مفيد أيضًا للقلب وضغط الدم والحالات الصحية الأخرى، ومع ذلك، من المهم أن تعرف الطريقة الصحيحة للمشي السريع وإلا فقد تجهد نفسك وكذلك ساقيك، فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تحقيق نتائج أفضل.

تأكد من أن تبدأ المشى ببطء .

أثناء المشي ، تأكد من أن كتفيك لأسفل وأن ظهرك مستقيم .

مع مرور الوقت ، يمكنك أيضًا البدء في المشي في أماكن مائلة للحصول على نتائج أفضل .

ارتدِ أحذية مريحة لا تضغط على قدمك، يمكن أن يسبب ارتداء الأحذية الخاطئة ألمًا في قدمك وكذلك في عمودك الفقري .

في حين أن هذه بعض النصائح للمشي السريع .

الفوائد الصحية للمشى

يساعد المشي السريع في إنقاص الوزن:



بالنسبة لفقدان الوزن ، من المهم أن يزداد عدد السعرات الحرارية التي تحرقها بالنسبة لعدد السعرات الحرارية التي تتناولها ، مما يساعد في إنقاص الوزن، يعد المشي السريع طريقة جيدة يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن. يمكن أن يساعدك المشي السريع لمدة 30 دقيقة إلى ساعة مع اتباع نظام غذائي صحي على إنقاص الوزن.

المشي السريع مفيد لجهاز المناعة:



نظام المناعة الصحي مهم للغاية حيث يمكن أن يساعدك على محاربة الأمراض والظروف الصحية، أبرزت العديد من الدراسات أن المشي السريع يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة ويمكن أن يتجنب في النهاية مخاطر الإصابة بالأمراض. علاوة على ذلك ، يعتبر الاستيقاظ السريع خلال موسم البرد والإنفلونزا مفيدًا أيضًا لجهاز المناعة. المشي لمدة 20-30 دقيقة على الأقل كل يوم يمكن أن يساعد في درء المرض ويساعدك أيضًا على مكافحة الأمراض بطريقة أفضل.

يقلل المشي السريع من فرص حدوث بعض الحالات الصحية:



مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والعديد من الأمراض الأخرى.

المشي السريع مفيد لك الصحة النفسية:



. من المعروف أن التمارين البدنية مفيدة لصحتك العقلية لأنها تساعد في إنتاج الإندورفين، تساعد ممارسة الرياضة بانتظام أيضًا على تحسين مزاجك وتعطيك أيضًا دفعة من الطاقة.