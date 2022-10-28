معلمة بـ"تعليم القليوبية" تفوز بجائزة المعلم المتميز خلال احتفالية "يوم المعلم"

القليوبية إبراهيم سالم

حصلت سماح عبده مدير الشئون التنفيذية بإدارة القناطر الخيرية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على جائزة المعلم المتميز، وذلك خلال احتفالية يوم المعلم، والتى تُنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديرًا منها لدور المعلم العظيم، ومكانته المتميزة في العملية التعليمية والتربوية، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومشاركة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي، عن سعادته للمشاركة في هذه الاحتفالية بيوم المعلم، وتكريم المعلمين الذين لم يتوانوا لحظة على طول تاريخ مصر العظيم في بذل قصارى جهودهم وعطائهم المستمر، مؤكدًا أن لهم منا كل الاعتزاز والتقدير، بهذه المناسبة الكريمة.

وقال الوزير، إن "قم للمعلم وفِّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا"، هي كلمات من ذهب خطها لنا أمير الشعراء أحمد شوقي واصفًا بها عظم دور المعلم، مشيرًا إلى أن المعلم الإنسان هو صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لخدمة ورقي وطنه ولا يختلف إثنان على أن المعلم هو شريان العملية التعليمية.

ومن ناحيتها هنأت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سماح عبده لحصولها على جائزة المعلم المتميز متمنية لها مزيد من التميز والتألق ودعت جميع المعلمين المشاركة في الفعاليات والمبادرات التي دعا لها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



جانب من الاحتفال