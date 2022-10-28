مد خط غاز بطول 27 كم بين حقول نوربيتكو وخط غاز أبو الغراديق

كتبت -مروة الغول

في إطار التعاون بين شركات قطاع البترول وتنفيذاً لتوجيهات واستراتيجية وزارة البترولوالثروة المعدنية بشأن ترشيد النفقات، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 بالحفاظ على البيئة، تم مد خط غاز يربط بين شبكة حقول شركة شمال البحرية للبترول "نوربيتكو" وخط غاز أبو الغراديق (التابع لشركة خالدة للبترول) بطول 27 كيلو متر بتكلفة إجمالية 3.8 مليون دولار لاستخدام الغاز بدلاً من السولار لتوفير حوالي 12 مليون دولار سنوياً وبذلك سيتم البدء بتشغيل محطات الإنتاج بالغاز بدلاً من السولار كمرحلة أولى من المشروع الذي يتضمن مرحلة ثانية وهي استبدال المولدات الكهربائية ومحطات المعالجة بالتسخين التي تعمل بالديزل بمولدات وأجهزة كهربائية تعمل بالغاز، وكذلك البدء في إنشاء محطة مركزية لتوليد الطاقة بالغاز الطبيعي.

وأوضح المهندس أشرف عبد الجواد رئيس شركة شمال البحرية، خلال افتتاح الخط ،أن ذلك تم بالتعاون مع الشركة الوطنية شركة غاز مصر وتحت الإشراف المباشر من قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول وبدعم متواصل من جانب الشركاء وبسواعد وجهود أبناء شركة شمال البحرية.