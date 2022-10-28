محمد السودانى يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العراقية

كتب أحمد جمعة

تسلم رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى مهامه رسميا رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمى التى جرت اليوم الجمعة، بحسب بيان صادر عن مكتب إعلام الحكومة العراقية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة فى العراق "يونامى" بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السودانى.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن الحكومة العراقية الجديدة ستواجه العديد من التحديات الخطيرة التى تتطلب إجراءات حاسمة.

وأشارت إلى أن تلك التحديات تشمل معالجة الفساد الممنهج في العراق وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها وتقديم الخدمات المناسبة لجميع المواطنين وتنويع الاقتصاد بالإضافة إلى تشجيع المشاركة الهادفة للمرأة والشباب، ومعالجة آثار تغير المناخ وإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة وكبح جماح الجهات المسلحة غير الحكومية.